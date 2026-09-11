Als Frontmann der Band Smokie wurde er weltberühmt und feierte mit Hits wie „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“ oder auch „I'll Meet You At Midnight“ in den 70er-Jahren große Banderfolge.

„Midnight Lady“ markierte seinen phänomenalen Durchbruch als Solokünstler. Seitdem hat Chris Norman unzählige, bis heute unvergessene Hits geschrieben und begeistert nach wie vor zahlreiche sowohl alte als auch neue Fans. Mit weltweit mehr als 20 Millionen verkauften Platten schaut der britische Sänger und Gitarrist auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Karriere zurück. Am 25.10.2025 feiert Chris Norman seinen 75. Geburtstag und veröffentlicht aus diesem Anlass seine neue Single „LIFELINES“ – einen ersten Vorboten aus dem gleichnamigen neuen Album, das im März nächsten Jahres folgt. Bereits am Mittwoch, den 22.10.2025 startet auch der

Vorverkauf für seine kommende „LIFELINES“-Tournee, die den Weltstar 2026 endlich zurück auf die Bühnen in insgesamt 13 Städten in Deutschland bringt.