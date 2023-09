Chris Paul: Musikalische Reise durch das Kaleidoskop des Trauerns

Trauern ist ein dynamischer Prozess mit wiederkehrenden Themen. Nach einem Verlust geht jeder Mensch seinen individuellen Trauerweg in seinem ganz eigenen Tempo, aber alle Trauenden bewegen sich auf denselben Themenfeldern.

Die Trauerexpertin Chris Paul hat diese Felder „Facetten des Trauerns“ genannt, die wie in einem Kaleidoskop ständig neue Muster bilden.

Emotionen sind ein wichtiger Teil aller Trauerwege, deshalb hat sie zur Präsentation des Trauerkaleidoskops eine ganz besondere Form gewählt. Zwischen die Erläuterungen und Erzählungen aus ihrem Beratungsalltag sind deutsche und englische Lieder gesetzt. Chris Paul singt die Stücke live. Sie berührt die Besucher:innen mit ihrer kraftvollen warmen Stimme und lässt die Facetten des Trauerns verstehen und erleben:

So singen die Beatles in „Let it be“ davon, wie Erinnerungen und Phantasie uns Kraft auf dem Trauerweg geben können. Kelly Clarksons „Because of you“ beschreibt Wut und Anklage, aber auch Sehnsucht. In „Together again“ von Janet Jackson geht es um die Erfahrung, dass die Verstorbenen über uns wachen..

Chris Paul plädiert dafür, Trauer wieder ins alltägliche Leben zu holen und mit anderen zu teilen. Verständnis ist der Schlüssel dafür. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Trauerbegleiterin hat sie das Kaleidoskop des Trauerns entwickelt, das Trauer als ganzheitlichen, vielfältigen und sich ständig verändernder Prozess darstellt. Trauernde selbst aber auch ihre Freunde und Familie finden damit Bilder und Worte für das, was geschieht. Das erleichtert den Umgang mit Trauer mitten im Leben und regt die Kreativität in der Krisenbewältigung an.

Chris Paul, eine der renommiertesten Trauerbegleiterinnen Deutschlands, präsentiert ein lebensnahes Bild von Trauerprozessen. Als erste Autorin benennt sie das „Überleben“ als Teil des Trauerns und beschreibt die Trauerfacette des „Einordnens“ und Bewertens von Verlust und Trauer. Die beiden Bücher von Chris Paul, die das Kaleidoskop des Trauerns detailliert beschreiben, begleiten Trauernde und Ihre Unterstützer über viele Stationen des Trauerweges. Das beginnt bei den Sterbestunden und geht durch das erste Trauerjahr bis in die weiteren Jahre nach dem Todesfall. Mit ausführlichen Informationen über die Vielfalt von möglichen Trauerreaktionen und vielen konkreten Anregungen sind diese Bücher selbst Wegbegleiter für Menschen in Trauer und die, die sie im Alltag unterstützen.