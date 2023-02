Chris Potter Quartet

Weltklasse Solist, überwältigender Komponist, hervorragender Bandleader und Grammy-nominierter Saxophonist ! Dies sind nur einige der Begriffe, die im Zusammenhang mit Chris Potter als Vorbild einer ganzen Generation von Musikerinnen und Musikern genannt werden. In Chicago geboren, verbrachte er seine Jugend in Columbia, South Carolina. Schon im jungen Alter lernte er verschiedene Instrumente wie Gitarre und Piano, widmete sich aber schließlich dem Studium des Alt- und Tenorsaxophons und besuchte die Manhattan School of Music. Potter hat eine Vielzahl an Alben veröffentlicht und mit noch mehr Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet, wie Kenny Werner, Pat Metheny, Ray Brown, Joe Lovano, Steve Swallow, Dave Holland und vielen mehr. Potters musikalisches Schaffen ist gekennzeichnet von einer unbegrenzten Kreativität, einem lebhaften Gespür für Swing, womit er sowohl kritische Stimmen, Kolleginnen und Kollegen, sowie Fans überzeugt – und das Magazin The New Yorker dazu veranlasst, ihn wie folgt zu beschreiben : Als einen „ ( … ) Saxophonisten, der Dich an den cleveren Joe Henderson erinnern kann. Er benutzt sein erstaunliches technisches Können ganz im Dienste der Musik – fokussiert und ohne Ablenkung durch spektakuläre Effekte “. Nach Backnang kommt dieser Ausnahmesolist zusammen mit einem hochkarätig besetzten Quartett !

Saxophon Chris Potter

Piano Edward Simon

Bass Scott Colley

Drums Nasheet Waits