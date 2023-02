Chris Potter Quartett

Featuring Edward Simon, Scott, Colley and Nasheet Waits. Weltklasse-Solist, überwältigender Komponist, hervorragender Bandleader und Grammy-nominierter Saxophonist: Chris Potter ist einer der wichtigsten Saxophonisten seiner Generation. In Chicago geboren, verbrachte er seine Jugend in Columbia, South Carolina. Von klein auf lernte er verschiedene Instrumente wie Gitarre und Piano, widmete sich aber schließlich dem Studium des Alt- und Tenorsaxophons und besuchte die Manhattan School of Music. Potter hat eine Vielzahl an Alben veröffentlicht und in unterschiedlichsten Konstellation mit den Besten der Besten gespielt: Pat Metheny, Joe Lovano oder Dave Holland. Die führende amerikanische Jazz-Zeitschrift DownBeat Magazine nannte ihn „den am häufigsten studierten und kopierten Saxophonisten auf dem Planeten“. Lassen Sie sich an diesem Abend von diesem Meister seines Fachs in das Reich des Jazz entführen.

Ort: Sudhaus, Hechingerstr. 203, Tübingen

Infos zu Eintrittspreisen & Tickets finden Sie zeitnah unter: www.dai-tuebingen.de/potter