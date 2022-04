Ein Esslinger mit Weltformat. Chris Rehberger ist ein internationaler Star der Grafik und Gestaltung. Er arbeitet für die Premier League der europäischen Kulturinstitutionen, hat u. a. die graphische Gestaltung für die Biennale in Venedig, das Haus der Kulturen der Welt, aber auch des Kunstmuseums Stuttgart übernommen. Aufgewachsen ist Chris Rehberger in Esslingen. Seine Karriere als Grafiker startete er beim Stadtmagazin Prinz in Stuttgart. Nach verschiedenen Lehraufträgen, u. a. an der Städelschule in Frankfurt, Central St. Martins in London und der Märzakademie Stuttgart war er Professor für Kommunikationsdesign an der HfG in Karlsruhe. Heute leitet er die Agentur „doublestandards“ in Berlin, in der neben Grafik auch Mode und Produktentwürfe für Luxusmarken entstehen. Außerdem ist Chris Rehberger Mitbegründer des Plattenlabels Perlon für elektronische Tanzmusik, das ausschließlich auf Vinyl veröffentlicht. Topgestalter wie Chris Rehberger haben in der Welt der freien Kunst bisher selten Gelegenheit, ihr Schaffen zu präsentieren. Das möchte die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ändern: Für sie wird Chris Rehberger seine erste monografische Ausstellung gestalten – in seiner Heimatstadt.