Chris Thompson und Band

Zum Jahresanfang 2020 verkündet einer der letzten verbliebenen Urgesteine des „Classic Rock“

seinen offiziellen Abschied aus dem Musikgeschäft: Chris Thompson, welcher mit seiner

markanten Stimme und den Hits der Manfred Mann´s Earth Band zu Weltruhm gelangte, zieht

sich aus dem Livegeschehen zurück. Der in Neuseeland aufgewachsene Brite hat es sich dabei

zum Ziel gesetzt bis zu seinem 75. Geburtstag im März 2022 nochmals in allen Hallen, Clubs und

bei Festivals aufzutreten, welche ihn über die letzten Jahre immer wieder begleitet haben. Neben

ca. 100 Konzerten weltweit plant Thompson in der gleichen Zeit noch ein Livealbum sowie sein

letztes Studioalbum zu veröffentlichen. „Heutzutage glaubt kaum ein Besucher mehr, dass es

wirklich die letzte Tour einer Band ist. Der Begriff „Abschlusstournee“ ist leider ein Marketingtool

geworden. In meinem Fall ist es das sicherlich nicht so. Zu groß ist noch die zu erfüllende „To

Do-Liste“ nach dem Tourleben“, so versicherte der 73-Jährige kürzlich auf einem seiner

Konzerte. Und seine Liste ist lang! Aktuell befindet sich Thompson in den letzten Zügen seiner

ersten Musicalproduktion. „Die Idee für das nächste Werk liegt schon in der Schubblade. Und

einmal die „Route 66“ quer durch Amerika mit einem alten Cabrio zu fahren“, ist einer der vielen

privaten Wünsche des bekennenden Familienmenschen, welcher schon mehrmals aufgrund der

vielen Arbeit zurückgestellt werden musste. Aber alles der Reihe nach. Zunächst spielt

Thompson mit seinen kongenialen Musikern aus Norwegen natürlich erst nochmals alle Hits –

und zwar zum letzten Mal! „Blinded by the Light“, „Mighty Quinn“, oder gar „Davy´s on the Road

Again“ – die Hitdichte bei Thompsons Konzerten ist groß. Der Sänger blickt auf über 40 Jahre

Musikkarriere zurück, sein musikalisches Portfolio ist entsprechend breit gefächert. Wenige

wissen beispielsweise, dass er auch den Welthit von John Farnham „You´re the Voice“

mitgeschrieben hat. Den Disco Boys lieh er für „For You“ seine Stimme, welche damit einen

europaweiten Remixhit hatten. Unter zwei Stunden Programm plus langer Zugabe geht kein

Chris Thompson von der Bühne – und selbst dann gibt es danach immer noch weitere

Titelwünsche über die sozialen Netzwerke, welche beim nächsten Mal gehört werden wollen.

Wer also den Ausnahmekünstler nochmals live auf seiner „The final Round“ Tour erleben möchte

- geht jetzt hin!