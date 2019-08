Chris Vox & Band - Joe - Die Show

Eine Reise durch das Leben und Wirken von Joe Cocker mit Chris Becker und Musikern von “The Busters” und “Die Dicken Kinder”

„Sein Charisma und seine Anmut auf der Bühne, die Güte und Leidenschaft, die er ausstrahlte beim Singen und wie er mich und alle anderen direkt im Herzen berührt hat…“ so Chris Becker, Kopf der bekannten Band „Die Dicken Kinder“ und Initiator der Show „JOE - eine Hommage an Joe Cocker“, „…all das verdient einen eigenen Abend, ein eigenes, einzigartiges Erlebnis, eine eigene Show“.

Vielen Capitol Besuchern sollte Chris bestens bekannt sein, wenn er beispielsweise bei der Capitol-Eigenproduktion “Here comes the Sun again” oder dem Konzept-Konzert „Dead Mens Poetry“ in die Rolle von Joe Cocker schlüpfte und ihn bereits zu seinen Lebzeiten würdig vertrat. Darüber hinaus ist er Sänger bei Die Dicken Kinder von denen an diesem Abend auch einige Mitglieder auf der Bühne stehen werden.

„Joe Cockers Tod hat mich sehr getroffen“, sagt Becker. „Er war für mich schon immer eine Art Lichtgestalt im Musikbusiness. Allem voran seine Stimme, die so rau und doch sehnsüchtig klingt, die Verzweiflung und so sehr viel Liebe transportiert, die Passion hörbar und Zerbrechlichkeit trotz Gewaltigkeit erfahrbar macht.

Joe Cocker war der Beweis dafür, dass die Macht der Liebe, die Unterstützung von Freunden und das Vertrauen dieser, aus wirklich jeder Krise helfen. Für mich ist es eine Frage der Ehre, meine letzte Ehre, die ich Joe Cocker erweisen möchte. Ihn und sein ganzes Sein, so wie ich ihn erlebt, gehört und erfahren habe, in einer Show, die ihn am Leben erhalten soll, zu vereinen.“

JOE ist eine Reise durch das Leben und Wirken von Joe Cocker. Wir erleben seine Höhenflüge - wie in Woodstock vor Tausenden - und seine Krisen, die er oft alleine für sich ausfocht.

JOE sagt einem der authentischsten Künstler der letzten Jahre Danke, für all sein Schaffen und seine Liebe. Rest In Peace, Joe