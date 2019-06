Chris Webby reise beginnt in Norwalk, Connecticut in den USA, wo er sich als Freestyle MC einen Namen macht und von 2008 bis 2011 diverse Mixtapes veröffentlicht, die ihm erste Bekanntheit bescherrt.Im Dezember 2011 veröffentlicht er seine EP "There Goes The Neighborhood", die sich auf Platz 101 der Billboard200 Charts positioniert.

2012 folgt seine Kollabo mit DJ Drama auf dem Projekt "Bars On Me". Das Mixtape wurde 100.000 Mal auf DatPiff runtergeladen und erhielt durch Gäste wie Bun B, Jon Connor, Kid Ink, Method Man und Prodigy eine große Aufmerksamkeit in der Szene.

Sein Debut Album veröffentlichte der 30 jährige im Jahr 2014 unter dem Namen "Chemically Imbalanced", worauf 2017 das Album "Wednesday" und 2018 "Next Wednesday" folgten.

Nach seiner erfolgreichen US & Canada Tour, freuen wir uns auf 4 exklusive Deutschland Dates.