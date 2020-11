Luigi Dallapiccola Variazioni per orchestra (1954)

Josef Suk Fantasie g-Moll op. 24 für Violine und Orchester

Dmitrij Schostakowitsch Sinfonie Nr. 11 g-Moll op. 103 »Das Jahr 1905«

Christian Tetzlaff Violine

Bundesjugendorchester

Francesco Angelico Leitung

Unermüdlich und stetig hat sich Christian Tetzlaff in den letzten zwei Jahrzehnten in die Weltspitze der Geiger gespielt. Konzerte mit ihm werden oft zu existenziellen Erfahrungen für Interpret und Publikum gleichermaßen. Vertraute Stücke erscheinen plötzlich in völlig neuem Licht. Daneben lenkt er den Blick immer wieder auf vergessene Meisterwerke wie das Violinkonzert von Joseph Joachim, für das er sich erfolgreich stark gemacht und das er in einer beachtenswerten CD-Einspielung vorgelegt hat. Bei seinen rund hundert Auftritten pro Jahr pflegt er ein ungewöhnlich breites Repertoire, auch beim Konzert im Forum am Schlosspark. Mit dem Bundesjugendorchester hat er die selten gespielte Fantasie von Josef Suk für das Programm ausgewählt. Suk, selbst ein bedeutender Geiger seiner Zeit, war Schüler von Antonín Dvorˇák, setzte die Tradition eines nationalen tschechischen Musikidioms fort und fand dennoch zu einer eigenen Klangsprache.

Das 1969 gegründete Bundesjugendorchester ist das nationale Jugendorchester der Bundesrepublik Deutschland. Während der Projekt-Phasen erleben die hochbegabten Jugendlichen den ganz normalen Orchesteralltag von der Probe bis zum Applaus, vom konzentrierten Üben bis zum Kofferpacken vor Konzerttourneen mit renommierten Dirigenten. Dabei sind die Berliner Philharmoniker das Patenorchester und Sir Simon Rattle Ehrendirigent des BJO. Anspruchsvolle Orchesterwerke aus allen Epochen, aber auch zeitgenössische Werke sowie Uraufführungen stehen regelmäßig auf den Konzertprogrammen des Bundesjugendorchesters.

EINFÜHRUNG 17.20 Uhr