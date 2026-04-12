Christbäume in der Nacht

Die Nacht vom 4. Dezember 1944 zählt zu den dunkelsten Stunden Heilbronns. In wenigen Minuten legte ein Bombenhagel fast die ganze Stadt in Schutt und Asche.

Bei diesem Angriff der britischen Royal Air Force starben über 6000 Menschen. Die szenische Collage verwebt Musik von Mozart, Brahms, Aaron Copland bis Charles Ives mit Erzählungen und Tagebucheinträgen der Heilbronner Bevölkerung zu einer vielschichtigen Collage. Ein Stück lebendige Erinnerungskultur zum Gedenken an diesen Einschnitt und ein städtisches Trauma.