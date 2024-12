Der CVJM Steinheim e.V. führt jährlich die Christbaumsammlung im Steinheimer Stadtgebiet durch. Wir holen Ihren Baum bei Ihnen Zuhause vor der Türe ab. Stellen Sie den Baum (bitte ohne Lametta!) am Abholtag bis spätestens 9:00 Uhr vor die Türe. Falls Sie an einer nicht befahrbaren Nebenstraße wohnen, stellen Sie Ihren Baum bitte an einer befahrbaren Straße ab.