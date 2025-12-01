Christbaumsingen auf dem Marktplatz

Gemeinsames Weihnachtsliedersingen mit Chorgemeinschaft und Musikverein Mössingen.

Mit dem gemeinsamen Singen von traditionellen Weihnachtsliedern wird in diesem Jahr am 4. Advent beim Christbaumsingen auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Stadtverwaltung, Chorgemeinschaft und Musikverein Mössingen laden Jung und Alt herzlich zum Kommen und Mitsingen ein. Um 17 Uhr wird die Veranstaltung mit einem Stück des Musikvereins eröffnet, gefolgt von zwei Liedern der Chorgemeinschaft und einer Ansprache von Oberbürgermeister Michael Bulander. Danach sind die Besucherinnen und Besucher zum gemeinsamen Singen eingeladen, unterstützt durch die beiden Vereine. Liedtexte für das gemeinsame Singen werden ausgelegt. Vereine und Stadtverwaltung haben einige der bekanntesten und beliebtesten Advents- und Weihnachtslieder ausgewählt und freuen sich auf viele große und kleine Besucher und begeisterte Sänger!