Christbaumverkauf des CVJM

Beim Christbaumverkauf der Evangelischen Kirchengemeinde mit Unterstützung des CVJM Marbach werden Blautannen, Nordmanntannen und Tannenzweige aus dem Mainhardter Wald in gewohnter guter Qualität zum Verkauf angeboten. Wer also an Weihnachten einen frischen heimischen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer haben will und dann noch etwas für einen guten Zweck geben will, der soll einfach vorbeikommen an einem der beiden Samstage (09.12. und 16.12.2023). „Das Lädle wird wieder parallel dazu vor dem Martin-Luther-Haus fair gehandelte Produkte wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, getrocknete Früchte, Honig und kleine Geschenke zum Verkauf anbieten.

Der Erlös des Christbaumverkaufs und des Lädle kommt auch dieses Jahr wieder der Kindertagesstätte „Cantinho do Céu („Ein Stückchen Himmel“ in Brasilien zugute, in welcher der Marbacher Missionar Thomas Zettler zusammen mit seiner Familie aktuell rund 200 Kinder aus den Favelas in Aracaju/Brasilien betreut, versorgt und unterrichtet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.