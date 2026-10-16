Christel Freitag und Annette Krause

Die Literaturkennerin und ehemalige SWR-Redakteurin Christel Freitag stellt charmant und versiert ihre persönlichen Lieblingstitel der vergangenen Monate vor.

Feinsinnig, unterhaltsam und mit einem guten Gespür für lesenswerte Titel zeigt sie, was sich zu lesen lohnt. Dazu setzt Annette Krause, die beliebte Fernseh- und Rundfunkmoderatorin, ausgewählte Textpassagen mit ihrer sympathischen Stimme in Szene und gibt einen Einblick in die Lektüren.

Eine ideale Inspirationsquelle für den eigenen Bücher-Wunschzettel oder zur Bescherung von Familie, Freunden und Verwandten!