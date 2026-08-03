Christian Benning Percussion Group – StarStruck

Voller Begeisterung wurde das Konzert der Christian Benning Percussion Group in der Spielzeit 2024/2025 vom Publikum aufgenommen. So freuen wir uns, dass sie diesmal die Spielzeit mit einem neuen Programm, aber nicht weniger fulminant, eröffnen werden.

Das Programm bietet einen völlig anderen Ansatz als 2025, wo die zeitlose Musik der Großmeister der Musikgeschichte auf das Percussion-Instrumentarium übertragen wurde.

In ihrem Konzert StarStruck (übersetzt: Geschlagene Sterne) werden die Musiker einen Großteil der bedeutendsten Komponisten auf die Bühne bringen, die als erste Kammermusik für Schlagzeug komponiert haben – also wahre „Stars“ im Hinblick auf die Schlagwerk-Literatur. Zum anderen aber geht es auch inhaltlich in den meisten Werken um Sterne und weitere Himmelskörper. Roaïkron vertont in Samir Odeh Tamimis Vorstellung beispielsweise, wie Materie entsteht und Pléïades handelt von dem Sternbild der Plejaden. Auch Mallet Quartet von Steve Reich (Jubilar 2026!) hat einen Weltall-Bezug.

Christian Benning

Jan Cibej

Felix Kolb

Marcel Morikawa

Godwin Schmid

Programm:

A. Gerassimez: Rotos VI

J. Cage: Third Construction

Bach/Lawrence: Präludium c-Moll

Horsley/Stapleton: Beethoven in

Havana u.v.m.