Christian Benning Percussion Group – Sträuße

Johann Strauß – Richard Strauß – Blumenstrauß – Vogel Strauß …

Christian Benning plant ein abwechslungsreiches Programm, das sich neben Bearbeitungen von Werken der Jubilare Johann Strauss (200. Geburtstag) und Richard Strauss (75. Todestag) auf eine Reise in die Tierwelt begibt. Wie in Saint-Saëns‘ Karneval der Tiere stehen auch in Enjott Schneiders Myths of the birds Tiere im Vordergrund: dreißig kleine und große Vogelarten, u.a. Eule, Schwan, Rabe und Krähe. Auch Richard Strauss beschäftigte sich in seinen Liederzyklen wie den Mädchenblumen-Liedern mit den Themen Natur und Tier.

Die Christian Benning Percussion garantiert Ihnen ein Feuerwerk an Rhythmen und Klängen!

„Schlag auf Schlag pure Vitalität: eine Percussion

Show auf Weltklasseniveau!“ Münchner Merkur