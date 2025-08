Christian Berkel: Sputnik

Ein klassischer Entwicklungsroman, der die Leser auf eine emotionale und inspirierende Reise mitnimmt.

Wer sich für Lebensgeschichten interessiert, die persönliche und historische Aspekte miteinander verweben, wird in ›Sputnik‹ eine faszinierende Lektüre finden. Ebenso fantasievoll wie sorgsam, so elegant wie lebhaft ist der Stil von Christian Berkel. (...) Hier erzählt einer, der einen Glutkern großer Menschenliebe und Herzlichkeit in sich hat.

Am 4. Oktober 1957 erreichen die ersten Satelliten die Erdumlaufbahn. Kurz darauf erblickt in West-Berlin Sputnik das Licht der Welt. Er wächst auf zwischen den Geschichten von Sala, der geliebten Mutter, die der Wirklichkeit ihre eigenen Bilder entgegenhält, und den Büchern des Vaters Otto. Schon früh wird ihm die Welt zur Bühne, alle scheinen eine Rolle zu spielen, und wie sonst sollte man das Leben begreifen? In seinem dritten Roman begibt sich der bekannte Schauspieler Christian Berkel erneut auf die Spuren seines Lebens.

Die ersten Rezensionen feiern das neue Buch (nach "Apfelbaum", "Ada") von Christian Berkel.

»Mit seinem autofiktionalen Roman setzt Berkel Mosaiksteine seiner Familienvergangenheit zusammen, denkt nach über die deutsche Nachkriegsgeschichte, über Schuld, Verantwortung. Aber auch über eine unbeschwerte Jugend in Frankreich, [...] ein kulturelles Feuerwerk aus Sprache, Musik, Theater und Literatur.