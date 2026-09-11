Bestens bekannt ist Schauspieler Christian Berkel als „Der Kriminalist“ aus der gleichnamigen Reihe im ZDF oder aus der höchst unterhaltsamen TV-Reihe zusammen mit seiner Frau und Kollegin Andrea Sawatzki, die mit „Scheidung für Anfänger“ begann.

Er hat in unzähligen deutschen und internationalen Filmen mitgespielt – viele von ihnen waren für den Oscar nominiert. Dazu gehören Kinofilme wie „Der Untergang“ und „Inglorious Bastards“. Christian Berkel brilliert in all seinen Rollen.

Darüber hinaus ist er ein äußerst erfolgreicher Autor. Sein Debütroman „Der Apfelbaum“ stand monatelang auf den Bestsellerlisten, und sein Nachfolgeroman „Ada“ hat es ihm gleichgetan. „Sputnik“ ist sein dritter Roman in dieser Reihe, der sich um Zeitgeschichte und Familienhistorie dreht und ebenfalls ein Bestseller ist. Darüber und über vieles andere mehr wird Bernadette Schoog sich mit Christian Berkel auf der Bühne unterhalten.