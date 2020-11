Exklusives Weihnachtsprogramm im Capitol

Christian „Chako“ Habekost ist in der Kurpfalz geboren und in der Pfalz zu Hause. Er lebt zwischen Rhein und Wein, Eingeborenen und Touristen, Schoppen und Spätlesen in Bad Dürkheim. Seit 1996 rockt der Pfälzer MundArtist die Bühnen vun hiwwe bis driwwe. Den Grundstein für seinen charakterisierenden Stilmix aus Sprach-Akrobatik, Brain-Comedy und karibischem-kur/pfälzischem Groove legte er mit seinem ersten Solo- Programm „De MundArtischt“. Zu weiteren Programm-Highlights seiner Karriere gehören „De Lokalpatri(di)ot“, „MundARTacke“, „Schäni B’scherung“ mit „Dinner for One uff pälzisch“ und das Best-Of-Programm „HabeKostbarkeiten – ’s Beschde vum Beschde“, „Der Palatinator“ „De Weeschwie’sch-MÄN“ und zuletzt „De Edle Wilde“. Zudem ist „Chako“ auch als Autor tätig und veröffentlichte gemeinsam mit seiner Ehefrau Britta Habekost inzwischen drei Kriminalromane („Elwenfels“).

Ins Capitol kommt er mit der Show, die er im Sommer Open Air gespielt hat. Jetzt legt Chako den Fokus auf Weihnachten und das Jahresende. Das wird ein Feschd und das exklusiv bei uns!