Christian „Chako“ Habekost

Christan CHAKO Habekost gönnt sich keine Pause! Aktuell spielt er die letzten Termine mit de Weesch ’Wiesch-MÄN und bereits im Oktober 2018 präsentiert er sein brandneues Programm! Nachdem er mit dem rhetorischen Superhelden und davor mit dem Erfolgsprogramm Der Palatinator, dem Best-Of Habe Kostbarkeiten – ’s Beschde vum Beschde, sowie der umjubelten Weihnachtstrilogie seine bisherigen Programmhighlights feierte, präsentiert CHAKO mit De Edle Wilde eine Comedy-Safari für Urlaubsweltmeister –natürlich wie immer: uff pälzisch!

In seiner neuen Show macht CHAKO sein Publikum kurzerhand zur Reisegruppe und sich selbst zum Tourguide und Safari-Ranger. Und ab geht’s in den Busch der Pointen und Lachsalven, ins Unterholz der kulturellen Vorurteile und nationalen Stereotypen. Eine Comedy-Safari auf der Suche nach dem edlen Wilden, der überall sein kann: an der Copacabana und im Wasgau, in Laos und Ludwigshafen-Oppau, im Dschungel und im Wedding, im Urwald und im Pfälzerwald, in der afrikanischen Savanne und in der städtischen Notaufnahme, da draußen und in uns allen.