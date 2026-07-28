Christian CHAKO Habekost

Warum pfälzische Schimpfwörter kreativer sind und Politiker die besseren Comedians! Warum die Demokratie nur in der Pfalz erfunden werden konnte und alkoholfreier Wein oft schlechter für die Leber ist!

Pfälzer Tapas, Wirtschaftskrise, vegane Lewwerworschd, Bodyshaming, Dubbeglas-Tattoos – all die Zeiterscheinungen, Hypes und Shitstorms, die die Welt bewegen, erscheinen durch die Brille des naturcoolen (Kur)Pfälzers in einem ganz neuen, im besten Wortsinne lach-haften Licht. Philosophisch-luschdisch, unartig-mundartig, Mindfulness-Schoppefullness, un alleweil: druff & dewedder, weeschwie’schmään?!