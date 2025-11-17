Christian Elsässer Quintett - Highlight-Konzert

Der Pianist, Komponist und Dirigent Christian Elsässer zählt in seiner Generation zu den wandlungsfähigsten Vertretern des zeitgenössischen Jazz in Europa.

Er arbeitet regelmäßig mit den renommiertesten Klangkörpern der internationalen Szene wie dem Metropole Orchestra (3 Grammys), dem Scottish National Jazz Orchestra, allen deutschen Rundfunk-Bigbands (HR, WDR, NRD und SWR) sowie dem Münchner Rundfunkorchester. Zu seinen musikalischen Partnern zählen viele Stars der Branche, so Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, Mike Stern, Vince Mendoza, Mike Mainieri u.v.a.

Mit Niels Klein, Tim Collins, Henning Sieverts und Fabian Arends - allesamt bedeutende Stimmen der deutschen Jazzszene – hat Christian Elsässer für sein neues Quintett-Projekt Partner gefunden, die seine musikalische Vision teilen. Alle Kompositionen stammen aus der Feder des Bandleaders und spannen einen weiten Bogen von intimen Duos, einem vierstimmigen Kanon, der vielleicht an J.S. Bach erinnert, impressionistischen Akkordfarben bis hin zu energetisch aufgeladenen Groove-Stücken.

Die vielen unterschiedlichen Kombinations- und Mischmöglichkeiten der einzelnen Instrumente ermöglichen ein weites klangliches Spektrum sowie eine große dynamische Bandbreite. Das Vibraphon als Exot des Ensembles bildet dabei das Bindeglied zwischen der Mehrstimmigkeit und Wärme des Pianos und der perkussiven Art des Schlagzeugs und fügt sich organisch in den Gesamtklang ein.

Das Album „The Move“ ist in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden und wurde im Frühjahr 2025 veröffentlicht.