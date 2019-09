Christian Hörburger - Autor und Medienwissenschaftler, liest aus seinem neuen Band "Café Hölderlin" Tübinger Stadtansichten mit Lebenden, Toten und Scheintoten. Tübinger Stadtansichten in 35 Bildern mit Lebenden, Toten und Scheintoten Christian Hörburger kennt die Stadt Tübingen, aber auch Rottenburg, sehr genau. Der Fokus Hölderlin lag auf der Hand. Doch der Autor versucht, das Thema Hölderlin nur randständig einzubinden. Es ging ihm nicht um ein „neues" Hölderlin-Bild, wohl aber um eine pulsierende Stadt, die sich immer wieder auf Hölderlin, gefragt und ungefragt, beruft. Café Hölderlin spielt in einer nahen Zukunft. Das Café Hölderlin liegt unmittelbar auf dem Gelände der Psychiatrischen Universitätsklinik in Tübingen. Hier treffen sich Patienten, Angehörige und Ärzte, um sich zu entspannen und zu erholen. Der Focus der 35 Erzählstränge liegt aber nicht allein auf diesem Café und seinem Namensgeber Hölderlin, vielmehr begegnen sich bei dem Stelldichein lebende und bereits verstorbene Menschen, die in Verbindung mit der Stadt stehen, standen oder hätten gestanden haben können. Die Hölderlin-Metropole ist im Buch in der nahen Zukunft angesiedelt. Es ist nicht mehr alles wie früher, aber doch recht ähnlich, wenn man davon absieht, dass Ursula von der Leyen Bundeskanzlerin ist und Baden-Württemberg inzwischen von einer Ministerpräsidentin regiert wird, die ihre familiären Wurzeln im Mittleren Osten hat. Die Ministerpräsidentin stattet Tübingen einen Besuch ab und wird im Lokalsender Wüste Welle und auf dem angesetzten Hölderlin-Symposium sprechen. Zwanzig Fotos und Fotomontagen sind in den Erzählteil eingewoben und berichten von einer Stadt im Umbruch. Immerhin hat Tübingen jetzt einen leistungsstarken Regionalflughafen bekommen und Rottenburg ist nach langen kommunalen Kämpfen stolz auf die neue Stadtbibliothek. Der Text ist durchaus satirisch angelegt, wobei gleichzeitig ein ernster Duktus zu finden ist. Letzteres gilt vor allem für Hintergründe, die sich auf das Dritte Reich beziehen. Aber es darf immer wieder geschmunzelt werden … Über den Autor Dr. Christian Hörburger, Jahrgang 1945, veröffentlichte Bücher über das Kabarett, die Wirkung von Fernsehnachrichten und Hörspiele beim SWR, er war Juror beim „Hörspielpreis der Kriegsblinden". Er studierte Rhetorik und Germanistik und promovierte bei Walter Jens in Tübingen. Tätigkeit als freier Journalist und Hörspielkritiker, er war beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg leitender Redakteur. Er wohnt in Rottenburg a.N. Seit vielen Jahren ist er als Gemeinderat in Rottenburg a.N. tätig.