Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagereferiert Christian Holler über die Energienutzung der Zukunft – zum Verstehen und Mitreden.

Ob Party oder Politik: Das Thema Energie ist allgegenwärtig – und oft ganz schön emotional aufgeladen. Aber wer kennt sich bei diesem komplexen Thema wirklich aus? Da kommt Christian Holler, Innovationsprofessor mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit in München, gerade recht. Zusammen mit Harald Lesch, Florian Lesch und Joachim Gaukel hat er das glasklare und anschaulich illustrierte Buch Unser Energieverbrauch zum Verstehen und Mitreden geschrieben.

Wie viel Energie benötigen wir täglich und wofür? Wie schaffen wir es, den Energiebedarf möglichst effizient zu decken, wenn wir auf fossile Brennstoffe verzichten wollen? Was bringen neue Technologien? Am Beispiel einer vierköpfigen Familie zegen die Autoren, wie Energie heute genutzt wird – und wie die Zukunft aussehen kann.

Mindestens so anschaulich wie im Buch präsentiert Christian Holler seine Erkenntnisse im Stadtwerk Tauberfranken - und in Sachen Energieeffizienz dürften kaum noch Fragen offen bleiben. (Und falls doch: Stellen Sie sie!)

In Kooperation mit dem Stadtwerk Tauberfranken.