„Etwas Ehrlicheres kann ich nicht schreiben“, sagt Christian Huber über seinen neuen Roman.

Nachdem sein Buch „Man vergisst nicht, wie man schwimmt“ monatelang in den Bestsellerlisten war, erscheint jetzt „Solange ein Streichholz brennt“. Eine Geschichte über Schuld und Vergebung, über Flucht und Liebe und über die Kraft eines einzigen Moments, der so viel erzählen kann wie ein ganzes Leben.

Hat jemand eine Chance auf die Liebe, der keine Chance im Leben hat?

Bohm besitzt so gut wie nichts. Einen alten Rucksack. Geschnitzte Holzmäuse. Einen Brief, der er nicht öffnen will. Mit seinem Hund Fox kämpft er sich durch die Tage und Nächte.

Die junge Fernsehjournalistin Alina steckt fest. Im Job und in der Angst zu scheitern. Ihre letzte Chance ist eine Reportage über das Leben auf der Straße.

Alina findet Bohm.

Plötzlich ist da etwas zwischen Ihnen. Etwas, das nicht sein kann. Und ein Geheimnis, das ans Licht drängt