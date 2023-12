Einem Millionenpublikum bekannt durch Kinofilme und Rollen an der Seite von Senta Berger und Heinz Rühmann, gehört er zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern des Landes. Seit 2016 spielt er die Hauptrolle des Anwalts Thomas Borchert in der ARD Erfolgskrimireihe „Der Zürich-Krimi“. „Der Blues gehört genauso zum Leben wie die Freude. Es geht um Schöpfung, die Philosophie, die Liebe und vor allem um Gerechtigkeit. Die Texte, die sich mit Musik abwechseln, sind sehr nachhaltig, bereichernd und auch amüsant.“ Christian Kohlund wird am Abend von Klaus Pruenster an der Gitarre begleitet.