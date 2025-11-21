Christian Langer

Der Popmusiker, Pianist und unter seinem Pseudonym „Justice“ Mitgründer der A-Cappella-Comedy-Legende „FÜENF“ wandelt nun auf den Solopfaden, die die Welt bedeuten.

Sich selbst am Klavier begleitend präsentiert er brandneue Lieder über Handwerker, Balkonpflanzen, Grabreden und Spinnereimaschinen; diese wechseln sich ab mit Füenf-Hits, wie „Umdrehn brinx nix“, „Bring mir die Sonne“ und viel zu lange nicht gehörte Publikums-Highlights, allesamt aus eigener Feder und frisch arrangiert.

Ein flachwitziger Abend mit Tiefgang und unerhörtem Comedy-Pop. Sanfter Gesang und absurde Klavier-Eskapaden im Wettkampf gegen die traurigsten Wahrheiten. Hier ist Um-die-Ecke-Denken das neue Schenkelklopfen