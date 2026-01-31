Christian Langer

„Bloß ein lustiges Lied ist ein gutes Lied“.

de „FÜENF“ wandelt nun auf den Solopfaden, die die Welt bedeuten. Sich selbst am Klavier begleitend präsentiert er brandneue Lieder über Handwerker, Balkonpflanzen, Grabreden und Spinnereimaschinen, diese wechseln sich ab mit Füenf-Hits, wie „Umdrehn brinx nix“, „Bring mir die Sonne“ und viel zu lange nicht gehörte Publikums-Highlights, allesamt aus eigener Feder und frisch arrangiert.

Ein flachwitziger Abend mit Tiefgang und unerhörtem Comedy Pop. Sanfter Gesang und absurde Klavier-Eskapaden im Wettkampf gegen die traurigsten Wahrheiten. Hier ist Um-die-Ecke-Denken das neue Schenkelklopfen.