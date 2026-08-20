Christian Langer "Bloß ein lustiges Lied ist ein gutes Lied" Der Popmusiker, Pianist und unter seinem Pseudonym „Justice“ Mitgründer der A-Cappella-Comedy-Legende „FÜENF“ wandelt nun auf den Solopfaden, die die Welt bedeuten.

Sich selbst am Klavier begleitend präsentiert er brandneue Lieder über Handwerker, Balkonpflanzen, Grabreden und Spinnereimaschinen; diese werden ergänzt mit Füenf-Hits und viel zu lange nicht gehörte Publikums-Highlights, allesamt aus eigener Feder und frisch arrangiert. Freuen Sie sich auf ein ca. 30 minütiges Programm mit Flachwitz und Tiefgang. Sanfter Gesang und absurde Klavier-Eskapaden im Wettkampf gegen die traurigsten Wahrheiten. Hier ist Um-die-Ecke-Denken das neue Schenkelklopfen.