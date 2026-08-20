Christian Langer

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Christian Langer "Bloß ein lustiges Lied ist ein gutes Lied" Der Popmusiker, Pianist und unter seinem Pseudonym „Justice“ Mitgründer der A-Cappella-Comedy-Legende „FÜENF“ wandelt nun auf den Solopfaden, die die Welt bedeuten. 

Sich selbst am Klavier begleitend präsentiert er brandneue Lieder über Handwerker, Balkonpflanzen, Grabreden und Spinnereimaschinen; diese werden ergänzt mit Füenf-Hits und viel zu lange nicht gehörte Publikums-Highlights, allesamt aus eigener Feder und frisch arrangiert. Freuen Sie sich auf ein ca. 30 minütiges Programm mit Flachwitz und Tiefgang. Sanfter Gesang und absurde Klavier-Eskapaden im Wettkampf gegen die traurigsten Wahrheiten. Hier ist Um-die-Ecke-Denken das neue Schenkelklopfen.

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Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik

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