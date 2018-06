Christian Muthspiel und Steve Swallow - „Simple Songs“

Ein Konzert von Christian Muthspiel und Steve Swallow mit dem Titel „Simple Songs“ findet am 20. September um 19.30 im Adolf-Würth-Saal der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall statt. Nach einer durch einen Hörsturz bedingten Zwangspause geht Muthspiel nun mit dem amerikanischen Bassgitarristen Steve Swallow auf Tour. Eine kleine Anzahl von meist sehr harmonischen Songs, mit klaren Formen, einfachen Harmoniefortschreitungen und Melodien, die jeweils sehr konsequent aus einem kleinen Baustein gewoben – und in diesem Sinne SIMPEL – sind.

Um Anmeldung unter kunsthalle@wuerth.com wird gebeten.