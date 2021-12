Christian Schulte-Loh - mit

In England seit Jahren als Komiker erfolgreich, ist Christian Schulte-Loh mittlerweile auch regelmäßiger Gast im deutschen Fernsehen.

Geprägt durch die Londoner Schule ist seine Comedy entsprechend schlagfertig, schnell und kugelsicher. In seinem deutschen Programm erzählt er von seinem turbulenten Aufstieg als „German Comedian“ im vom Brexit gespaltenen Mutterland des Humors. Dabei geht er den großen und kleinen Fragen des Lebens nach: Was bedeutet Herkunft? Kennt man auch im Ausland Wörter wie Sättigungsbeilage oder Übergangsjacke? Und sind Deutsche am Ende vielleicht doch lustiger als Briten?

www.germancomedian.com