Christian Segmehl gastiert mit Saxophonkonzert in Crailsheim

Die Stadtkapelle Crailsheim lädt zu einem besonderen Konzert in die Johanneskirche Crailsheim ein.

Zu Gast ist der renommierte Saxophonist Christian Segmehl, der das Saxophon in seiner ganzen klanglichen Vielfalt präsentiert – von warmen, gesanglichen Linien bis hin zu virtuosen und mitreißenden Passagen. Die Stadtkapelle eröffnet das Konzert mit der Sarabande von Georg Friedrich Händel. Die musikalische Leitung liegt bei Musikdirektor Franz Matysiak.

Solist und Dirigent kennen sich bereits seit Jahrzehnten aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Musikhochschule Nürnberg-Augsburg. Diese langjährige musikalische Verbindung prägt auch das Konzert: Im Zusammenspiel von Solist, Dirigent und Ensemble entsteht ein Programm, das persönliche Verbundenheit, musikalische Erfahrung und Freude am gemeinsamen Musizieren miteinander verbindet. Das Konzert richtet sich nicht nur an Liebhaberinnen und Liebhaber klassischer Blasmusik, sondern an alle, die das Saxophon einmal in einem vielseitigen und farbenreichen Rahmen erleben möchten. Neben bekannten Melodien stehen auch Werke auf dem Programm, die die technischen und musikalischen Möglichkeiten des Instruments eindrucksvoll zur Geltung bringen. Das Programm verbindet klassische Werke, virtuose Sololiteratur und bekannte Melodien.

Zu hören sind unter anderem die „Fantaisie sur un thème original“ von Jules Auguste Demersseman sowie „Against All Odds“ von Phil Collins. Christian Segmehl ist dabei sowohl solistisch als auch gemeinsam mit Orgel zu erleben. So entsteht ein abwechslungsreicher Konzertabend, der stilistische Grenzen überschreitet und das Saxophon in unterschiedlichen musikalischen Rollen zeigt. Auch Workshopteilnehmerinnen und Workshopteilnehmer wirken bei dem Konzert mit und bereichern den Abend mit eigenen Beiträgen. Damit erhält das Konzert zusätzlich einen pädagogischen und gemeinschaftlichen Akzent: Junge und fortgeschrittene Musikerinnen und Musiker bekommen die Gelegenheit, das im Workshop Erarbeitete vor Publikum zu präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Konzert freuen, das sowohl musikalische Feinheiten als auch eindrucksvolle Klangmomente bietet.

Weitere Informationen zum Künstler gibt es unter www.christian-segmehl.de