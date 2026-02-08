Christian Segmehl (Saxofon) und Johannes Mayr (Orgel)

Der Reiz der Kammermusikformation "Sax & Orgel" liegt zweifelsohne in seiner Seltenheit. Christian Segmehl ist einer der gefragtesten Saxofonisten Deutschlands und ist ständiger Gast bei vielen renommierten Orchester im In- und Ausland.
2010 erhielt der mehrfach preisgekrönte Musiker einen "ECHO Klassik". Johannes Mayr ist Domorganist an der Konkathedrale St. Eberhard Stuttgart und erhielt als Orgelimprovisator bereits zahlreiche Auszeichnungen.
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Pauluskirche Fellbach Bahnhofstraße 88, 70736 Fellbach
Konzerte & Live-Musik