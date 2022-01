Christian Springer macht seinem Namen alle Ehre: Er springt, grantelt, lärmt und wütet – und holt dabei kaum Luft. Mittlerweile hat der Münchner Kabarettist seine legendäre Fonsi- Uniform an den Nagel gehängt. Noch immer aber kämpft er mit Leidenschaft für mehr Rückgrat in der Politik, mehr Solidarität in der Gesellschaft und mehr Menschlichkeit in der Welt.