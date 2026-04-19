Nach einem überaus erfolgreichen Konzertjahr 2025 mit fast vollständig ausverkauften Shows geht es für CHRISTIAN STEIFFEN 2026 in die nächste Runde: Am 8. Mai gastiert der Entertainer und selbsternannte „Gott of Schlager“ in Stuttgart in den Wagenhallen.

CHRISTIAN STEIFFEN bringt seine größten Hits zurück auf die Bühne: Ob in großen Hallen oder unter freiem Himmel, wo er auftritt, wird jede Show zum Erlebnis. Der „Arbeiter der Liebe“ verwandelt seine Auftritte mit markanten Texten, viel Humor und der kraftvollen Unterstützung des Original Haseland Orchesters in mitreißende Mega-Partys. Die einzigartige Mischung aus Unterhaltung, Witz und musikalischer Raffinesse schafft eine Atmosphäre, die seine Konzerte unvergesslich macht – und seine stetig wachsende Fangemeinde begeistert. Denn eines ist sicher: Wo CHRISTIAN STEIFFEN ist, da ist Party!