Christian Thalwitzer, Maler zu Creylsheimb

Wer Schloss Weikersheim besucht, kommt unweigerlich mit den Arbeiten des Barockmalers Christian Thalwitzer in Berührung.

Vor allem die Ansichten von Schlössern im Rittersaal und die zahlreichen Emblembilder in einem Appartement des hochgräflichen Schlosses bleiben im Gedächtnis.

Vor seiner Weikersheimer Zeit ist Thalwitzer fast 20 Jahre lang in Crailsheim nachzuweisen. Die Spurensuche in den Archiven enthüllt neben seinen zahlreichen Wirkstätten in der Region noch mehr: den Alltag eines einfachen Handwerksmaler, seine Lebensverhältnisse und auch das soziale Miteinander zu Beginn des 18. Jahrhunderts.