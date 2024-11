Vokalist, Stimmkünstler, Jodler, Obertonsänger

Alles mag auf Christian Zehnder zutreffen, und doch lässt sich der eigenwillige Musiker in seiner Vielfalt nicht einordnen. Zwischen neuer alpiner Musik, Jazz und Avantgarde tönt der Schweizer schon lange erfolgreich auf internationalen Bühnen.

„In seinen Gesängen zerfallen die Alpen und eröffnet sich die mongolische Steppe. Obertöne schwirren, Jodel ziehen in Schwärmen vorbei, fallen in die Gosse und steigen als Arie wieder auf“ (Neue Zürcher Zeitung). Sein Solo „Songs from New Space Mountain“ ist eine Reise durch einen unvergleichlichen Klangkosmos. Aufregend und unbedingt hörenswert!