Wenn Christin Jugsch sich etwas vornimmt, dann zieht sie es auch durch. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Kennt man ja!

Aufgewachsen in einem kleinen beschaulichen Dorf in Niedersachsen sind die Möglichkeiten begrenzt. Zwischen ihrem fünften und zwanzigsten Lebensjahr beschloss sie, ich muss hier weg. Mit sechs Jahren hätte sie es beinah einmal geschafft, aber dann kam der Bus zu spät.

Zu oft stellte sie sich die Frage: Gibt es nicht auch eine Welt, in der man andere Traumjobs verfolgt als Vorsitzende der Landjugend zu werden? Getrieben von ihrer Unruhe und der Hoffnung auf ein facettenreicheres Leben verlässt Christin mit vierundzwanzig Jahren das Dorf und zieht in die Großstadt. Der Bus kam doch! Christins Plan: Endlich ein urbanes Stadtkind werden.

In ihrem Solo-Programm „Plan A wird durchgezogen” erzählt Christin von den Dauerbaustellen ihres Lebens. Steuer, Dating & Selbstfindung. Also von all dem, was uns alle doch regelmäßig beschäftigt. Sie erzählt vom Kampf zwischen konservativen Dorfdenken und wokem Stadtleben und warum die Landjugendvergangenheit hinter vielen Ecken lauert.

Doch es gibt keinen Weg zurück. Christin ist fest davon überzeugt, dass sie auf dem besten Wege ist, ein modernes City Girl zu werden. Denn auch wenn sie ihr Dorf und ihre Familie immer in ihrem Herzen mit sich trägt, in der Stadt gibt es eindeutig mehr Bars. Christin Jugsch ist eine der Neuentdeckungen der letzten Jahre. Extrem sympathisch, mutig, Storytellerin und ein funny bone.