Christina König | Alles, was du wolltest

Alex und Viktoria sind ein Paar und leben unter einem Dach. Viktorias Dach, um genau zu sein – schick möbliert, große Räume, Terrasse mit Pool. Alex darf mietfrei dort wohnen, soll aber Putzfrau und Haushälterin spielen.

Sie nimmt Viktorias Geschenke und ihre finanzielle Unterstützung an, nutzt auch gerne das Massagestudio im Gartenhaus für ihr berufliches Fortkommen und kann sich so einen Traum erfüllen – erbaut auf einer ungesunden Beziehung, die sich nicht auf Augenhöhe abspielt. Als sie einen Verlobungsring findet, muss sie einen Entschluss treffen ... Doch weil dieser Roman ein wenig ungewöhnlich ist und genauso schlecht Entscheidungen treffen kann wie Alex, erzählt er gleich mehrere Varianten, wie es mit den beiden (nicht) weitergehen könnte.

Christina König wurde 1993 in Linz geboren und wollte schon als Kind Buchschreiberin und Hasenzüchterin werden. Bisher hat nur eins davon funktioniert. Von Werbetexterin bis Korrektorin drehten sich ihre Berufe immer ums Schreiben, in Österreich wurden kürzere Texte bereits in Zeitschriften und Wettbewerben veröffentlicht. Alles, was du wolltest ist nicht ihr erster Roman, aber der erste, der das Licht der Literaturwelt erblickt.

Moderation Angela Lehner | Büchertisch von Buchhandlung Osiander.