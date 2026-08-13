Christina Lourenço: Unschaf

Die Fotografin und Fotokünstlerin Christina Lourenço aus Iffezheim entführt mit ihrer neuen Ausstellung „unschaf“ in eine Welt jenseits klarer Linien und eindeutiger Antworten.

Was auf den ersten Blick vertraut scheint, beginnt zu flirren, sich aufzulösen, zu tanzen. Gewohnte Motive erscheinen in neuem Licht – mal bewusst unscharf, mal in Bewegung zerfließend, mal zwischen Farbe und Form schwebend. Klare Konturen werden zu Stimmungen, Augenblicke zu Emotionen. Die statische Fotografie gerät in Bewegung und überschreitet die Grenze zur Malerei. „unschaf“ ist mehr als ein Titel – es ist eine Haltung. Diese Bilder erklären nicht, sie erzählen. Sie lassen Raum für eigene Gedanken, für Fantasie, für persönliche Deutungen. Wer sich darauf einlässt, entdeckt hinter dem Sichtbaren eine zweite Ebene – leise, poetisch, überraschend. Eine Ausstellung für alle, die Fotografie neu fühlen wollen. Und für jene, die bereit sind, das Scharfe hinter sich zu lassen.