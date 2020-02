Mit ihrer charekterstarken und markanten Stimme verknüpft Christina Martin aus Halifax/Nova Scotia clever auf den Punkt gebrachte Songs. Abende mit der kanadischen Sängerin und Songwriterin versprechen neben guter Musik vor allem entspannt, persönlich und humorvoll zu sein.

Ihre fesselnde Stimme und die gefühlvollen Gitarrensoli ihres Gitarristen, Produzenten und Ehemanns Dale Murray ziehen die Zuhörer in ihren Bann.

Christina begann in der Bar-Szene von Austin, Texas eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen. Ohne Unterlass nahm sie seitdem in Kanada auf und tourte dort, wie auch in Europa, baute Kontakte auf, und spielte in großen und kleinen Sälen Lieder über Verlust, Liebe und Beharrlichkeit. Ihre Songs kamen in Filmen und im TV zum Einsaz und sie spielte weltweit auf vielen Festivals.

Christina Martin wurde schon vielfach mit Awards ausgezeichnet. Ihr Stil wurde als "mühelose Verbindung von Americana und Pop/Rock" beschreiben. Sie hat sich der Erschaffung von Musik über Liebe und Beharrlichkeit verschrieben und widmet sich in vielen ihren Songs auch eher schwierigen Themengebieten. Ihr 2018 erschienenes Album "Impossible to Hold" wurde mit dem "2018 Music Nova Scotia Award" in der Kategorie "Pop Recording of the Year" ausgezeichnet.

Im Frühjahr 2020 tourt sie wieder mti Dale Murray durch Europa, um ihr neues Album "Wonderful Lie" vorzusellen.