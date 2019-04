Christina Randisi: Kunst in Acryl

Vernissage Donnerstag, 11. April 2019 17:00 Uhr ▪ Klinikum am Weissenhof Verwaltungsgebäude Galerie im Treppenhaus Musikalische Umrahmung: Kayla Paul, Musiktherapeutin Dauer der Ausstellung: 11.04.2019 bis 26.07.2019 Mo.-Fr., von 8:00 bis 16:00 Uhr Malen ist nicht schwierig, solange man nichts davon versteht. Wenn man diese Kunst aber begriffen hat, dann wird man gefordert. Edgar Degas. Französischer Maler, Graphiker und Bildhauer des Impressionismus „Angefangen hat alles mit einem VHS-Malkurs - ein Wochenende mit Farben, keine Ahnung von Maltechnik, oder wo das Ganze hinführen soll. Daraus ist ein schönes Hobby entstanden, viele Leinwände wurden schon bemalt, übermalt, beklebt, verworfen, endlos lange angeschaut und dann doch noch weiterbemalt, ausgestellt oder verkauft... und nach und nach fi ndet sich ein Stil, der ganz eigene, zumindest eine Richtung in die einen das Gefühl für Farben leitet. In der Ausstellung fi nden Sie spannende Einblicke in meine Arbeiten, ein Lieblingsstück oder bekommen Lust selbst zu malen.“