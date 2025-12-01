Christine Prayon

Abschiedstour

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Geliebtes Publikum! 

Mit „Abschiedstour“ setze ich auf die ganz großen Gefühle, nachdem ich mit meinem ersten Programm „Die Diplom-Animatöse“ jahrelang auf die ganz kleinen Gefühle gesetzt habe (Weil ich oft danach gefragt werde: Ein kleines Gefühl ist zum Beispiel so mittelviel Sympathie einem ganz guten Bekannten gegenüber). Wenn Ihnen Gefühle wichtig sind, Sie zur Entspannung aber auch gerne mal etwas denken, sollten Sie sich unbedingt dieses Programm ansehen. Es wird mein letztes sein. Sichern Sie sich also schnell noch Karten.

Info

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg
Theater & Bühne
Google Kalender - Christine Prayon - 2025-12-19 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Christine Prayon - 2025-12-19 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Christine Prayon - 2025-12-19 20:00:00 Outlook iCalendar - Christine Prayon - 2025-12-19 20:00:00 ical

Tags