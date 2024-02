Christine Thürmer - Wander Woman Tour 2024

Die meistgewanderte Frau der Welt Als Christine Thürmer 1967 geboren wird, weist nichts darauf hin, dass sie einmal die meistgewanderte Frau der Welt werden würde.

In der Schule ansonsten Klassenbeste, ist sie in Sport eine absolute Niete. So macht sie erst einmal eine steile Karriere als Managerin, bevor sie nach einer unerwarteten Kündigung und dem Tod eines Freundes erkennt: Zeit – und nicht Geld – ist die wichtigste Ressource im Leben. Gänzlich untrainiert wandert sie auf dem Pacific Crest Trail 4.277 Kilometer von Mexiko nach Kanada – trotz Plattfüßen, X-Beinen und Übergewicht! Und das ist erst der Anfang: 60.000 Kilometer hat sie seither zu Fuß zurückgelegt und je drei Mal die USA und Europa durchquert. Warum bereitet sie sich lieber am Computer als im Fitness-Studio auf ihre Touren vor? Wieso trägt sie unterwegs keine Unterhose, hat aber einen Müllsack dabei? Und was an diesem Leben macht so verdammt glücklich?

Wenn die Zuschauer ihr dazu live Fragen stellen, schreckt sie vor keiner Antwort zurück und präsentiert sogar ihr schrägstes Wanderoutfit. Mit vielen lustigen, spannenden und nachdenklichen Anekdoten beschreibt die dreifache Bestsellerautorin ihren Weg von der Couch Potato zur Langstreckenwanderin und ihren Outdoor-Alltag als alleinreisende Frau. Dazu gibt es erstaunliche Praxistipps, Tourenideen von Brandenburg bis Patagonien und eine Vorführung ihrer minimalistischen Ausrüstung. Eine Gute-Laune-Show ganz ohne Lagerfeuerromantik und Outdoorklischees für alle, die selbst einmal losziehen wollen oder sich einfach für das Leben auf Wanderschaft interessieren. VITA: Christine Thürmer, 1967 in Forchheim geboren, machte nach ihrem Studium Karriere als Managerin. Nach einer unfreiwilligen Berufspause hängte sie 2007 ihren Job endgültig an den Nagel und widmet sich seitdem ausschließlich dem Langstreckenwandern, -radfahren und - paddeln. Mit 60.000 Kilometern zu Fuß ist sie wohl die meistgewanderte Frau der Welt und unter Outdoorfans als "German Tourist" bekannt. Je drei Mal lief sie sowohl durch die USA als auch durch ganz Europa und ist zwischendurch auch noch 30.000 Kilometer geradelt und 6.500 Kilometer gepaddelt. Sie wurde mit dem Triple Crown Award, dem ITB Buch Award 2017 und 2021 sowie dem ersten Preis der Discovery Days 2019 für den besten Vortrag ausgezeichnet.

Ihre Bücher "Laufen. Essen. Schlafen." über die US-amerikanischen Trails, "Wandern. Radeln. Paddeln." über ihre Trips in Europa, "Weite Wege wandern" mit ihrem geballten Outdoor-Know-how und der Tourenratgeber "Auf 25 Wegen um die Welt" standen monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.