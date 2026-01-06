Christine Thürmer "Wandern total - die Welt zu Deinen Füßen"

Auf ihren letzten Trails in Asien überstand sie Erdbeben, Taifune und eine Überdosis Kimchi, pilgerte danach zur Erholung durch die europäische Kulturlandschaft und kämpfte sich schon mehrfach durch die Wildnisse Amerikas und das australische Outback.

Dabei lernte die Globetrotterin, dass nicht nur Klima und Gelände das Wandererlebnis beeinflussen, sondern auch Essgewohnheiten, Schönheitsideale und Arbeitsrecht. In ihrer neuen Show vergleicht sie mit lustigen und nachdenklichen Anekdoten aus 40 Ländern die Outdoorkulturen von Chile bis Taiwan und zeigt, was auch wir daraus lernen können.

Wo kann man um ein havariertes Kernkraftwerk wandern? Welchen Outdoor-Snack gibt es hierzulande nur als Hundefutter? Und warum sehen manche Wanderer aus wie Bankräuber? Die vierfache Bestsellerautorin überrascht mit ungewöhnlichen Tourenvorschlägen und Praxistipps und beantwortet live die Fragen ihrer Zuschauer. Vor allem verpasst sie Schissern und Couch Potatoes liebevoll einen psychologischen Tritt in den Hintern, denn sie findet: Wir sollten alle viel mehr Abenteuer wagen! Damit es keine Ausreden mehr gibt, erarbeitet sie mit ihrem Publikum Schritt für Schritt, wie man (und vor allem Frau) die Angst vor Solo-Touren verliert und nachts allein im Wald übernachtet. Egal, ob Sie nun Gott, sich selbst oder Ihr Idealgewicht suchen: Diese Mut-mach-Show beweist, dass Sie beim Wandern immer glücklich werden.

Weitere Infos auf christinethuermer.de