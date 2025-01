Christine Westermann & Mona Ameziane: Zwei Seiten - der Podcast über Bücher

Zwischen Mona Ameziane und Christine Westermann liegen zwei Generationen und unzählige Bücher in großen und kleinen Stapeln. Was die beiden Frauen vereint: Ihre Leidenschaft für gute Geschichten.

Die, die das Leben schreibt. Und jene, die sich andere ausdenken und aus denen am Ende Bücher werden. In ihrem sehr erfolgreichen und preisgekrönten Literaturpodcast »Zwei Seiten« beschäftigen sie sich in jeder Folge mit einem Thema: Mut zum Beispiel. Oder Freundschaft, Einsamkeit, Familie, Geheimnisse, Angst, Lust, Wut. Empfehlen der anderen dazu ein Buch. Geraten darüber ins Schwärmen oder ins Streiten. Wie nah sich Jung und Alt sind, ist dabei oft genauso überraschend wie die Bücher, die sich die beiden Frauen aussuchen. Weil eben jede von ihnen anders aufs Leben schaut. Mona Ameziane, die es mit Anfang 30 noch vor sich hat. Und Christine Westermann, die mit Mitte 70 auf der Zielgeraden ist.

Am 15. März 2025 sind Christine Westermann und Mona Ameziane mit »Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher« live vor Publikum im Theater Heilbronn zu erleben. Gemeinsam diskutieren sie über die wichtigen und abseitigen Themen des Alltags und bringen in jeder Folge das Beste mit, was ihre Bücherregale zu bieten haben.