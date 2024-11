Christkindlesmarkt / Krämermarkt am 03.12.2024

Die Glocken läuten für den letzten Krämermarkt des Jahres am Dienstag, 3. Dezember.

Damit können die Weihnachtseinkäufe auf dem Christkindlesmarkt, der wieder auf dem „Oberen“ und „Unteren Graben“ stattfindet, beginnen. Von 8 bis 18 Uhr bietet er allen Interessierten ein breites Angebot.

Zum letzten Mal gastiert in diesem Jahr der Krämermarkt am Dienstag, 3. Dezember, auf dem gesamten Graben. Allen Interessierten wird dort ein breites Spektrum an Waren geboten, welche die kalte Jahreszeit erträglicher machen und Freude in die Küchen, den Haushalt sowie in den Kleiderschrank bringen. Das breite und teils winterliche Sortiment lädt alle zum Bummeln und stöbern ein. Der Krämermarkt bietet zudem ein feines Angebot zum Schlemmen an, um Kräfte zu sammeln oder um in der Mittagspause Energie für den Nachmittag zu sammeln.

Den Markt beschicken circa 55 Marktstände aus ganz Baden-Württemberg. Der Herrenberger Wochenmarkt findet parallel dazu auf dem Marktplatz statt. Die Marktbeschickenden und die Stadt Herrenberg freuen sich auf einen tollen, ereignisreichen Tag bei schönem Winterwetter und zahlreichen Besuchenden.

Aufgrund der Sanierungsarbeiten am Fruchtkasten beginnt der Krämermarkt erst an der Wegkreuzung Tübinger Straße und „Oberer Graben“. Besuchende erreichen den Markt über die Tübinger Straße oder über den „Unteren Graben“. Ein Zugang von der Hindenburgstraße auf den „Oberen Graben“ ist aufgrund der Baustellarbeiten über den direkten Weg nur eingeschränkt möglich.

