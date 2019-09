40. Christkindlesmarkt

Christkindlesmarkt Vellberg Christkindlesmarkt Vellberg

Der Vellberger Christkindlesmarkt wurde im Dezember 1980 erstmals abgehalten. Gab es in den ersten beiden Jahren 45 und 50 Marktbeschicker, so stieg deren Anzahl konstant über 65 auf 80 an und seit über 15 Jahren sind regelmäßig 90-100 Marktbeschicker im Vellberger Städtle, um ihre vielfältigen Waren feil zu bieten, man könnte auch sagen auf einem vorweihnachtlichen Krämermarkt. Dabei legt die Stadtverwaltung Wert darauf, dass eine bunte Mischung zwischen gewerblichen und privaten Anbietern herrscht, während 15 einheimische Vereine die Bewirtung der vielen tausend Besucher stets übernommen und auch bewältigt haben. Wie es bei einem solchen Weihnachtsmarkt üblich ist, beherrscht natürlich der Glühwein in allen Variationen das Marktgeschehen, das von den einheimischen Musikgruppen alljährlich musikalisch umrahmt wird.