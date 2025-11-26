Christl Sittenauer – „Frauen sind keine Menschen“

Kabarett, wissenschaftlich fundiert, mit Musik verziert. "Mit mehr Fug, als das schöne, könnte man das weibliche Geschlecht das unästhetische nennen.

Weder für Musik, noch Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit". Von Arthur Schopenhauer war ja nichts anderes zu erwarten, aber dass jetzt auch noch Christl Sittenauers eigener Sohn denkt, dass Frauen keine Menschen seien, stürzt die Kabarettistin, Mathematikern, Dozentin, Architektin, Improtheater-Schauspielerin und Sängerin in eine tiefe Krise. Nur konsequent, dass Sie sich dazu entschlossen hat, ein Kabarett-Soloprogramm zu schreiben.

Ein Abend irgendwo zwischen wissenschaftlichen Lebensfragen, gegenderten Kinderbüchern, Normpersonen und dem nächtlichen Adrenalinkick allein am Freisinger Parkplatz. Christl Sittenauer entzündet ein feinfühliges und spitzfindiges Auf und Ab der Missverständnisse und Ungleichheiten. Am Piano wird sie begleitet von Lukas Maier, der mit ihr die Songs für dieses Programm arrangiert und komponiert hat. Ein Feuerwerk.