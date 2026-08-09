Christlicher Fundamentalismus: Bedrohung von Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung

Weißer, christlicher Fundamentalismus einer konfessionsübergreifenden religiösen Rechten von MAGA-Gläubigen nimmt Einfluss auf Politik und Gesellschaft in den USA.

Auch in Europa und konkret in Deutschland gibt es Bestrebungen, die Gesellschaft auf fundamentalistisch-christliche Weise umzugestalten. Die Bedrohung, die davon ausgeht, betrifft einzelne Menschen in ihrer spirituellen Selbstbestimmung ebenso wie unsere freiheitliche, vielfältige und demokratische Gesellschaft. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch.